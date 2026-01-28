Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (28/01) η αναμέτρηση της Κ19 του ΠΑΟΚ με τον Βόλο, καθώς άπαντες τίμησαν τη μνήμη των επτά οπαδών των «ασπρόμαυρων» που έχασαν άδικα τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων παρέταξαν κοινό πανό με το μήνυμα «Δεν φύγατε ποτέ, δίπλα μας θα τραγουδάτε πάντα», στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων και αποτίοντας φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0, με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να αφιερώνουν τη νίκη στους επτά φιλάθλους, κρατώντας φανέλα με τον αριθμό «12» και τη λέξη «ΑΘΑΝΑΤΟΙ».