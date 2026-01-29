Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League (29/1, 22:00), αντιπροσωπεία οπαδών της Λιόν πλησίασε τον πάγκο του ΠΑΟΚ και παρέδωσε το στεφάνι στον Καρυπίδη, σε μια χειρονομία σεβασμού και αλληλεγγύης.

Παράλληλα, το πέταλο των γηπεδούχων θα σηκώσει πανό αφιερωμένο στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων, ενώ οκτώ πυρσοί θα ανάψουν για να τιμήσουν τόσο τους νεκρούς όσο και τον φίλο της ομάδας που έφυγε συγκλονισμένος από τα νέα του τραγικού δυστυχήματος.

Η συγκίνηση ήταν έντονη, με τον κόσμο και τους παίκτες να συμμετέχουν σε μια φορτισμένη στιγμή που ανέδειξε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας απέναντι στον ΠΑΟΚ και τους αδικοχαμένους οπαδούς του.