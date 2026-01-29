Οι επτά φίλαθλοι του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία, επέστρεψαν για τελευταία φορά στον τόπο που λάτρεψαν από μικρά παιδιά. Οι συγγενείς, οι φίλοι και οι υπόλοιποι οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το γήπεδο για να πουν το τελευταίο «αντίο», πριν εισέλθουν στη Θύρα 4.

Στην εξέδρα όπου μεγάλωσαν τα αδικοχαμένα παλικάρια, οι οπαδοί φώναξαν συνθήματα μνήμης και αγάπης, δημιουργώντας ένα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα. Η Θύρα 4, τόπος αναμνήσεων και πάθους για τον ΠΑΟΚ, έγινε για λίγες στιγμές ο χώρος όπου η οικογένεια του συλλόγου ένιωσε έντονα τη συλλογική θλίψη και αλληλεγγύη.

Οι στιγμές αυτές αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες που δείχνουν την ενότητα και την αγάπη του κόσμου προς τα αδικοχαμένα «αετόπουλα», θυμίζοντας πως η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές της ομάδας και των φιλάθλων για πάντα.