Δύο αδελφές εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν ώστε να εισέλθουν σε διαμέρισμα οικοδομής στο κέντρο της πόλης με αποτέλεσμα λίγο μετά τις 21:00 να εντοπιστούν οι δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών νεκρές και σε προχωρημένη σήψη.

Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λάρισας.