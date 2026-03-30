Σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή του Ζωγράφου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε διαμέρισμα της οδού Κουσίδη δύο σορούς γυναικών σε προχωρημένη σήψη. Το δωμάτιο όπου βρέθηκαν οι σοροί ήταν σφραγισμένο με δομικό υλικό, γεγονός που δυσχέρανε την πρόσβαση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοικος του διαμερίσματος έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την υπόθεση. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο γυναίκες, ηλικίας 91 και 56 ετών.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, συγγενείς των θυμάτων είχαν ενημερώσει την αστυνομία ότι για αρκετούς μήνες δεν είχαν καμία επικοινωνία με τη μητέρα και την κόρη. Παράλληλα, είχαν εκφράσει φόβους πως ο γιος τους (52 ετών) ενδέχεται να είχε εμπλακεί σε κάτι κακό εις βάρος τους.

Μετά την καταγγελία, η ΕΛΑΣ μετέβη στο σημείο παρουσία εισαγγελέα. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε ένα δωμάτιο του διαμερίσματος που είχε σφραγιστεί σχεδόν πλήρως, με την πόρτα χτισμένη. Μέσα σε αυτό, οι αστυνομικοί βρήκαν τις σορούς των δύο γυναικών σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.