Τρεις Έλληνες ηλικίας 80, 55 και 24 ετών, καθώς και ένας υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας συνελήφθησαν σήμερα (29/3) από την Αστυνομία της γειτονικής χώρας για την δολοφονία 56χρονου από το χωριό Λίπετς στην περιοχή της Βίνιτσα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, στο πλαίσιο των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας της Βίνιτσα, σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών του Κοτσάνι, με σκοπό τη διαλεύκανση της υπόθεσης, έγιναν έρευνες στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, καθώς και στα διαμερίσματα στη Βίνιτσα όπου διέμεναν. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κυνηγετικά όπλα και περίπου 800 φυσίγγια, μαζί με άλλα αντικείμενα που θεωρούνται σημαντικά για την εξέλιξη της έρευνας.

Σύμφωνα με τις αρχές, θα υποβληθεί ποινική δίωξη σε βάρος του 80χρονου Έλληνα για ανθρωποκτονία, ενώ για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους θα κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοτσάνι, που θα αποφασίσει την τύχη τους.