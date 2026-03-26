Στις φυλακές οδηγήθηκε ο 19χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο της 12ης Μαρτίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το οποίο στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη. Η απόφασή του να προφυλακιστεί ελήφθη μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην απολογία του προς την 1η τακτική ανακρίτρια ο νεαρός περιγράφει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που οδήγησαν στη φονική σύγκρουση. Αναφέρει πώς από τις Συκιές έφτασε στην Καλαμαριά μαζί με τον Κλεομένη και ακόμη ένα άτομο, το οποίο δεν κατονομάζει, αποκαλύπτοντας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Ο 19χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η ομάδα του επιτέθηκε στον 23χρονο καθ’ ομολογία δράστη μόνο με μπουνιές και κλωτσιές, χωρίς να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα όπως σφυρί ή άλλο όπλο. Επίσης, φέρεται να είπε ότι μετά το περιστατικό πέταξε τα ρούχα του σε κάδο απορριμμάτων, μετέφερε τον τρίτο της παρέας με μηχανάκι στα Κάστρα και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

Όπως σημειώνεται, την Κυριακή παραδόθηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια και στις 21 Μαρτίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη διαλεύκανση του εγκλήματος.

Αναλυτικά η απολογία του 19χρονου:

«Ήμουν στο πάρκο στις Συκιές, στην οδό Αναξαγόρα 1β με τον Κλεομένη, τον… το τρίτο άτομο, τον… και τον… Μας είπε Κλεομένης ότι ήθελε να πάει στην Καλαμαριά να βρει έναν Μιχάλη. Ήξερε ποιον πάει να βρει. Δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Όταν τον είδαμε να παρκάρει και να πηγαίνει ο Κλεομένης καταπάνω του κι εμείς από πίσω. Του φώναξε ο Κλεομένης ‘Αν ενοχλήσεις τα μικρά ξανά, θα σε …’ κι εκείνος άρχισε να τρέχει. Τον έφτασε ο Κλεομένης, τον έβαλε τρικλοποδιά. Τον είδα να κάνει μια κίνηση προς τον Κλεομένη και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε και έπεσε κάτω».