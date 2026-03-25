Στις φυλακές οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά την απολογία του ο 17χρονος που ομολόγησε την δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα.

Ο ανήλικος που απολογούταν για περίπου 2 ώρες σήμερα 25 Μαρτίου, φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 51χρονο έξω από πολυκατοικία στην περιοχή των Καμινάδων. Αμέσως μετά ο 17χρονος φυγαδεύτηκε από άλλη έξοδο του Δικαστικού Μεγάρου, προφανώς για να αποφευχθούν εντάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες θα οδηγηθεί στις φυλακές Κασσαβέτειας. Μεθαύριο Παρασκευή (27/3) αναμένεται να καταθέσει και ο 16χρονος που είναι ύποπτος για συνεργεία στο έγκλημα.

Η μητέρα και ο αδελφός του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, που δολοφονήθηκε στην Καρδίτσα, μίλησαν στην κάμερα του Mega και τόνισαν, ότι δεν είχε με κανέναν προβλήματα. «Δεν είχε πρόβλημα με κανέναν, δεν ξέρω για ποιον λόγο, αυτό αναρωτιόμαστε, γιατί τον “φάγανε”» είπε η μητέρα του και πρόσθεσε: «Αν ήξερα ότι θα πάθαινε αυτό, δεν θα τον άφηνα να φύγει». «”Μάνα φεύγω”. Ήξερα ότι πηγαίνει στο κορίτσι του, δεν ρώτησα και ‘γω να πω πού θα πάει» συμπλήρωσε η μητέρα του.