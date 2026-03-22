Σοκ έχει προκαλέσει στην Καρδίτσα η είδηση του θανάτου του Γιώργου Τσιτόγλου, γνωστού τραγουδιστή της περιοχής, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής στη συνοικία Καμινάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 51χρονος καλλιτέχνης εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αναμένεται η άφιξη του ιατροδικαστή για τη διενέργεια αυτοψίας και την εξακρίβωση των συνθηκών.