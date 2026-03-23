Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι η παρουσία των δύο ανηλίκων ενώπιον του Ανακριτή στα Δικαστήρια Καρδίτσας, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου την Κυριακή (22/3) στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net, οι δικαστικές αρχές απήγγειλαν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ η πλευρά του θύματος ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για πιθανά κρυφά κίνητρα και εμπλοκή τρίτων προσώπων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή (27/3).

Στους δύο νεαρούς απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με τον έναν να κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός και τον δεύτερο ως συνεργός. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοχρησία, οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, κ. Κωστής, σχολίασε τη στάση των δύο κατηγορουμένων, σημειώνοντας πως εμφανίστηκαν «εκτός τόπου και χρόνου», χαλαροί και χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα της πράξης τους. Όπως ανέφερε, αντιμετώπισαν τη διαδικασία «σαν να είχαν πάει σε σχολική εκδρομή».

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας έκανε λόγο για «μανία, πάθος και οργή», εστιάζοντας στα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα. Τόνισε ότι αναμένει την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση για την πλήρη επιβεβαίωση των ευρημάτων.

Τα αιτήματα της οικογένειας του θύματος

Η πλευρά του θύματος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και έχει καταθέσει σειρά κρίσιμων αιτημάτων προς τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να φωτιστούν οι «σκιές» της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κινητά τηλέφωνα των δραστών δεν έχουν εντοπιστεί. Η οικογένεια θεωρεί καθοριστική την ανάκτησή τους ώστε να εξεταστούν οι συνομιλίες που προηγήθηκαν του εγκλήματος.

Επισημαίνεται ότι ζητείται ενδελεχής έρευνα για μια γυναίκα που φέρεται να ήταν παρούσα στο επεισόδιο και η οποία τράπηκε σε φυγή πριν φτάσει το ασθενοφόρο.

Η οικογένεια ζητά να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση του εγκλήματος προκειμένου να μην υπάρξει καμία αοριστία ή υπόνοια σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης της δολοφονίας.

Πώς συνέβη το έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, προκειμένου να συναντήσει μία γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Οι δύο νεαροί είχαν μεταβεί στο σπίτι όπου διέμενε προσωρινά ο τραγουδιστής. Το σπίτι, που του είχε παραχωρηθεί από φίλο του, αποτέλεσε το σημείο συνάντησης με μια γυναίκα, με σκοπό – όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές – να του παραδώσουν ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, φέρεται να ξέσπασε έντονη διαφωνία σχετικά με τα χρήματα, τα οποία το θύμα δεν διέθετε. Ο 17χρονος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, επιτέθηκε στον τραγουδιστή με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Κυριακής συνελήφθη και ο 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, λίγη ώρα μετά τη σύλληψη του 17χρονου συνεργού του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, καθώς ο ανήλικος ομολόγησε την πράξη του, ενώ οι αρχές είχαν ήδη ταυτοποιήσει τον 18χρονο, ο οποίος μέχρι πρότινος αναζητούνταν.

