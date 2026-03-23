Καθοριστικό ρόλο για τη σύλληψη δύο ατόμων σχετικά με τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα έπαιξε ένα βίντεο που τα δείχνει να αποχωρούν από το σπίτι όπου βρισκόταν ο 51χρονος Γιώργος Τσιτόγλου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στον ΑΝΤ1 «οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση από βίντεο με την αποχώρηση των δραστών από το σημείο. Από το βίντεο είχαν δει ότι υπήρχαν δύο άτομα που συμμετείχαν στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα».

Αναφερόμενη στους ισχυρισμούς των συλληφθέντων ότι το έγκλημα προέκυψε ύστερα από διαπληκτισμό, επειδή ο τραγουδιστής δεν είχε χρήματα να πληρώσει ναρκωτικά που φέρεται να είχε ζητήσει, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε πως «υπάρχουν πληροφορίες από την απολογία τους που αναφέρουν την αγοραπωλησία ναρκωτικών, αυτό ερευνάται από την αστυνομία για να δούμε αν όντως πρόκειται για κάτι τέτοιο.».

Ακόμα αποκάλυψε ότι «ο ένας από τους δύο σύμφωνα με την ομολογία τους τραυμάτισε θανάσιμα τον άνδρα και αποχώρησαν μαζί από το σημείο ενώ και οι δύο αποδέχονται την κατηγορία».

Διευκρίνισε, τέλος, ότι «με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει σχέση με το έγκλημα, προσήχθη, έδωσε πληροφορίες και αφέθηκε ελεύθερος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί είχαν μεταβεί στο σπίτι όπου διέμενε προσωρινά ο τραγουδιστής. Το σπίτι, που του είχε παραχωρηθεί από φίλο του, αποτέλεσε το σημείο συνάντησης με μια γυναίκα, με σκοπό – όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές – να του παραδώσουν ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, φέρεται να ξέσπασε έντονη διαφωνία σχετικά με τα χρήματα, τα οποία το θύμα δεν διέθετε. Ο 17χρονος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, επιτέθηκε στον τραγουδιστή με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Κυριακής συνελήφθη και ο 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, λίγη ώρα μετά τη σύλληψη του 17χρονου συνεργού του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, καθώς ο ανήλικος ομολόγησε την πράξη του, ενώ οι αρχές είχαν ήδη ταυτοποιήσει τον 18χρονο, ο οποίος μέχρι πρότινος αναζητούνταν.

