Συνελήφθη 17χρονος για τη δολοφονία γνωστού τραγουδιστή, υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη. Ο ανήλικος έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον 18χρονο συνεργό του, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί είχαν μεταβεί στο σπίτι όπου διέμενε προσωρινά ο τραγουδιστής, κατοικία που του είχε παραχωρήσει φίλος του, προκειμένου να συναντηθούν με μια γυναίκα και να του παραδώσουν ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης φέρεται να προέκυψε έντονη διαφωνία σχετικά με τα χρήματα, τα οποία το θύμα δεν διέθετε. Ο 17χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, του επιτέθηκε με μανία χρησιμοποιώντας μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».

Ο 18χρονος συνεργός του δράστη παραμένει ασύλληπτος, ενώ ο μπράβος που είχε προσαχθεί νωρίτερα είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και, όπως διαπιστώθηκε, δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το θύμα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Νεκρός βρέθηκε νωρίτερα ο τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, έχοντας δεχθεί θανάσιμες μαχαιριές στην περιοχή των Καμινίων. Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας και τη συλλογή στοιχείων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του εγκλήματος.

Ο τραγουδιστής φέρεται να είχε μεταβεί μαζί με μία γυναίκα στο σπίτι ενός γνωστού του, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι μπράβος της νύχτας. Λίγο έξω από το συγκεκριμένο σπίτι εντοπίστηκε νεκρός ο Γιώργος Τσιτόγλου.

Ο μπράβος έχει προσαχθεί από τις αρχές και υποστηρίζει ότι στο σπίτι είχαν εμφανιστεί και δύο ακόμη άτομα, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, επιτέθηκαν στον τραγουδιστή και τον μαχαίρωσαν. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.