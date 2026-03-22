Νεκρός βρέθηκε ο τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, έχοντας δεχθεί θανάσιμες μαχαιριές στην περιοχή των Καμινίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας και τη συλλογή στοιχείων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του εγκλήματος.

Ο τραγουδιστής φέρεται να είχε μεταβεί μαζί με μία γυναίκα στο σπίτι ενός γνωστού του, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι μπράβος της νύχτας. Λίγο έξω από το συγκεκριμένο σπίτι εντοπίστηκε νεκρός ο Γιώργος Τσιτόγλου.

Ο μπράβος έχει προσαχθεί από τις αρχές και υποστηρίζει ότι στο σπίτι είχαν εμφανιστεί και δύο ακόμη άτομα, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, επιτέθηκαν στον τραγουδιστή και τον μαχαίρωσαν. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εντοπιστεί κάμερα ασφαλείας, στην οποία φαίνονται δύο άτομα να τρέχουν από το σημείο λίγο μετά το περιστατικό. Το οπτικό υλικό αναμένεται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.