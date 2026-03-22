Κτηνοτρόφοι Λέσβου προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό όλων των πυλών εισόδου και εξόδου του λιμανιού της Μυτιλήνης, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Ο αποκλεισμός, που ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι, θα διαρκέσει έως αύριο, Δευτέρα το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λιμάνι επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους 1.600 επισκέπτες του νησιού, προκειμένου να επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής με προορισμό τις απέναντι τουρκικές ακτές.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο Λέσβου ανακοίνωσε ότι αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, θα παραμείνει κλειστό. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «προχωρά σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη αγώνα και έμπρακτης συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους, παραγωγούς και τυροκόμους του νησιού».