Επ’ αόριστον κλείνουν τα πρατήρια καυσίμων στη Λέσβο από αύριο, Πέμπτη 19 Μαρτίου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Βενζινοπωλών του νησιού, η οποία ελήφθη το βράδυ της Τετάρτης.

Οι πρατηριούχοι δηλώνουν ότι προχωρούν στο κλείσιμο των επιχειρήσεών τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου, «η εν λόγω ρύθμιση, η οποία δεν εφαρμόζεται στα διυλιστήρια — τα οποία φέρουν καθοριστική ευθύνη για τις ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων από την έναρξη του πολέμου — έχει οδηγήσει τον κλάδο μας σε οικονομική ασφυξία».

Οι πρατηριούχοι ανακοινώνουν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας από τις 19 Μαρτίου 2026, «έως ότου υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας». Τονίζουν ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται με σεβασμό προς τους καταναλωτές και με πλήρη συνείδηση της ευθύνης τους απέναντι στην τοπική κοινωνία.

«Η Λέσβος, ως νησί της παραμεθορίου που έχει επωμιστεί επανειλημμένα σοβαρές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, δεν αντέχει την περαιτέρω αποδυνάμωση ενός ζωτικού κλάδου της τοπικής οικονομίας», σημειώνουν οι βενζινοπώλες, ζητώντας να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Τα αιτήματα των πρατηριούχων

Οι επαγγελματίες του κλάδου διεκδικούν δύο εναλλακτικές λύσεις:

«- Την αύξηση του ανώτατου ορίου πλαφόν από 12 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

– Εναλλακτικά, τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους στο επίπεδο που ίσχυε στις 27/02/2026, δηλαδή μία ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου».

Κάλεσμα για παρέμβαση της Πολιτείας

Η ανακοίνωση της Ένωσης καταλήγει με την επισήμανση ότι «το ισχύον πλαφόν δεν αποτελεί λύση. Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται καθημερινά, ενώ τα πρατήρια έχουν οδηγηθεί στο σημείο μηδέν».

Οι πρατηριούχοι καλούν την Πολιτεία να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να δώσει βιώσιμη λύση πριν ο κλάδος οδηγηθεί, όπως προειδοποιούν, σε οριστική κατάρρευση.