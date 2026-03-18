Σε νέα επίπεδα διαμορφώθηκαν οι τιμές των υγρών καυσίμων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων. Για την Τρίτη 17 Μαρτίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ανήλθε στα 1,940 €/λτ., καταγράφοντας μια σταθερή ανοδική τάση τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα, το Diesel κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο στα 1,916 €/λτ., ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων βρίσκεται στα 2,131 €/λτ. Σημαντική είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία διαμορφώθηκε στα 1,490 €/λτ., ενώ το υγραέριο κίνησης (Autogas) παραμένει στα 1,234 €/λτ.