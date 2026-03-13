Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να γίνονται αισθητές και στην Ελλάδα, με τις τιμές των καυσίμων να ακολουθούν ανοδική πορεία. Η ανησυχία εντείνεται τόσο στους καταναλωτές όσο και στους πρατηριούχους, οι οποίοι βλέπουν νέες πιέσεις στην αγορά. Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, η κ. Ζάγκα ανέφερε ότι έχει προβλεφθεί όριο 5 λεπτών για τις εταιρείες εμπορίας και έως 12 λεπτών για τα πρατήρια καυσίμων. Όπως τόνισε, το μέτρο είναι «άδικο» και δεν αντιμετωπίζει την πραγματική αιτία του προβλήματος.

Προανήγγειλε κινητοποιήσεις

«Ο κλάδος είναι ξεσηκωμένος και θα προβεί σε κινητοποιήσεις», υπογράμμισε η πρόεδρος, εκφράζοντας την αντίθεσή της στον τρόπο εφαρμογής του πλαφόν. «Μπήκε το πλαφόν πέντε λεπτά στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και στους πρατηριούχους μέχρι δώδεκα λεπτά. Δώδεκα λεπτά ταβάνι. Έχει αναστατώσει τον χώρο όλο του κλάδου», σημείωσε.

Η ίδια εξήγησε πως «άλλη μια φορά αυτοί που πληρώνουν τη νύφη είναι οι πρατηριούχοι». Για να είναι δίκαιο το μέτρο, όπως είπε, θα έπρεπε να επιβληθεί πλαφόν και στα διυλιστήρια, καθώς και στις εταιρείες εμπορίας. «Όμως τα διυλιστήρια δεν τα ακουμπάνε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Ζάγκα κατήγγειλε φαινόμενα στην αγορά, όπου κάποιοι πωλούν κάτω από τη χονδρική τιμή των διυλιστηρίων χωρίς να ελέγχονται. «Πριν από λίγο έμαθα ότι υπάρχουν μαγαζιά με τιμή στην απλή αμόλυβδη 1,67 και 1,69. Καλέ τι λέτε; Που αυτή η τιμή δεν πιάνει τη χονδρική των δύο διυλιστηρίων», ανέφερε.

«Άρα λοιπόν φεύγουμε όλοι από τα δύο διυλιστήρια και πάμε σε αυτόν τον κύριο να αγοράζουμε από σήμερα τα καύσιμά μας. Τι ειρωνεία! Κυνηγάνε εμάς και αφήνουν άλλους να πουλάνε κάτω από τη χονδρική. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Ο κλάδος είναι ξεσηκωμένος και θα προβεί σε κινητοποιήσεις», σημείωσε.

Η επιστροφή του «εφιάλτη» του 2022

Σύμφωνα με την πρόεδρο των βενζινοπωλών, η κατάσταση στις αντλίες θυμίζει τις πιο δύσκολες μέρες της ενεργειακής κρίσης του 2022. Οι αυξήσεις είναι συνεχείς και προέρχονται απευθείας από τα τιμολόγια των διυλιστηρίων. «Δεκαπέντε μέρες πόλεμος, κάθε μέρα το τιμολόγιο έχει αυξήσεις. Μια ένα λεπτό, μια δύο λεπτά, τέσσερα λεπτά. Έχουν πάει ταβάνι οι τιμές», υπογράμμισε.

Η κ. Ζάγκα επεσήμανε ότι μέσα στον Φεβρουάριο η αμόλυβδη αυξήθηκε κατά οκτώ λεπτά, ενώ το ντίζελ κίνησης κατά έντεκα με δώδεκα λεπτά, φτάνοντας πλέον κοντά στην τιμή της βενζίνης. «Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε. Το συναντήσαμε το 2022 με τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, όπου είχε πάει θυμάμαι το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ», ανέφερε.

Ανησυχία για τις διεθνείς αγορές

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η πρόεδρος χαιρέτισε τη μέριμνα της κυβέρνησης για τις νησιωτικές περιοχές. «Πρέπει να το τονίσω, φροντίζουν τα πρατήρια που είναι στα νησιά και έχουν τα μεταφορικά να βρουν έναν τρόπο να εξαιρεθεί όλη αυτή η επιβάρυνση. Αυτό είναι καλό και πρέπει να το πούμε», είπε.

Ωστόσο, η ανησυχία για το μέλλον παραμένει, καθώς οι διεθνείς αγορές «βράζουν». «Ο πόλεμος δεν τελειώνει αύριο. Είναι μια κρίση μεγάλη. Ήδη ακούγονται προβλέψεις για 200 δολάρια στο βαρέλι Brent. Άρα έχουν σκοπό να το τραβήξουν. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια καλή διαχείριση εδώ, η οποία να μην είναι άνιση», προειδοποίησε.

Κλείνοντας, η κ. Ζάγκα τόνισε ότι ο κλάδος αισθάνεται εγκαταλελειμμένος, καθώς παρά το κόστος για τα συστήματα εισροών – εκροών που απαιτούνται για την πάταξη της παραβατικότητας, δεν υπάρχει καμία επιδότηση ή ουσιαστική στήριξη.