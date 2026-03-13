Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο διπλό στοίχημα της κυβέρνησης για την ανάσχεση των ανατιμήσεων που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και τη διατήρηση της ισχυρής δυναμικής του ελληνικού τουρισμού. Μιλώντας την Παρασκευή (13.03.2026) στο συνέδριο «Greece Talks» στην Κρήτη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον τουριστικό κλάδο.

Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις με τις επιχειρήσεις του κλάδου για τη διαμόρφωση των τιμών. «Είμαστε ήδη σε συζητήσεις με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι θα αποφασιστεί στην Ευρώπη και, ανάλογα με τα περιθώρια που έχουμε στο πλαίσιο μιας συνολικότερης συζήτησης θα κινηθούμε αντίστοιχα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παραδέχθηκε ότι ο διεθνής πληθωρισμός αποτελεί εξωγενή παράγοντα, ωστόσο υπογράμμισε πως η κυβέρνηση διαθέτει εργαλεία για να αντιμετωπίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Υπενθύμισε προηγούμενες παρεμβάσεις, όπως τη μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% και τη μείωση του ΦΠΑ, τονίζοντας ότι τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στη συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δεκαετή εξαίρεση που, όπως είπε, εξασφάλισε η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο της πράσινης πολιτικής για την ακτοπλοΐα και την αεροπλοΐα. Εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη σταθερότητα των μεταφορών και περιορίζει πρόσθετες επιβαρύνσεις σε μια κρίσιμη περίοδο.

Ενθαρρυντικά τα πρώτα δεδομένα του 2026 για τον τουρισμό

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή για τον ελληνικό τουρισμό. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα, ως ασφαλής και ποιοτικός προορισμός, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να απορροφήσει μέρος των τουριστικών ροών από πιο ασταθείς περιοχές.

Παράλληλα, τόνισε πως η κυβερνητική στρατηγική παραμένει προσανατολισμένη σε ένα τουριστικό προϊόν υψηλής ποιότητας και βιωσιμότητας, με στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου της χώρας στη διεθνή αγορά. Επικαλέστηκε τα περσινά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα υποδέχθηκε 38 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9%, γεγονός που, όπως είπε, κατατάσσει τη χώρα στους δέκα κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως.

Ενθαρρυντικά χαρακτήρισε τα πρώτα δεδομένα του 2026, επισημαίνοντας ότι οι αφίξεις τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο σημείωσαν αύξηση άνω του 10% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πορεία αυτή, σε συνδυασμό με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, επιβεβαιώνει πως ο τουρισμός παραμένει βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στον τουρισμό

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σημειώνοντας ότι, παρά τη μείωση της ανεργίας στο 7,5% και τη δημιουργία 560.000 θέσεων εργασίας, στον τουριστικό κλάδο εξακολουθούν να παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Όπως ανέφερε, επιχειρηματίες του χώρου διαπιστώνουν δυσκολίες στην κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων με Έλληνες εργαζομένους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε την προώθηση διακρατικών συμφωνιών για τον τουρισμό και τις αγροτικές εργασίες, με στόχο την προσέλκυση εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες. Τόνισε, ωστόσο, ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει με οργανωμένο τρόπο και υπό κεντρικό συντονισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.