- Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την επόμενη εβδομάδα
- FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
- Η Παρασκευή θα είναι η μέρα που θα φέρει τις περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις μέχρι σήμερα κατά ιρανικών στόχων, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.
- O Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σε δηλώσεις του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «τραυματισμένος» και «πιθανώς παραμορφωμένος».
- Η CENTCOM των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 που κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά.
- Δεν επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση για παραλαβή του ιρανικού ουρανίου, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γίνει είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι πιστεύει πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός αλλά τραυματισμένος.
- Ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν το ιρανικό καθεστώς στρατιωτικά και οικονομικά, προαναγγέλλοντας μεγάλο χτύπημα.
- Τουρκία: Τρίτος ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε με στόχο τη βάση Ιντσιρλίκ
- Αεροπορική επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Τζαβαντιέχ κοντά στην Τεχεράνη, προκαλώντας τραυματισμούς, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Nournews.
- Σειρά ισχυρών εκρήξεων σε σύντομα διαστήματα συγκλόνισε σήμερα (13/3) την Τεχεράνη
- Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή συνολικά 28 drones στον εναέριο χώρο της.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένο κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη κατά υποδομών του ιρανικού καθεστώτος.
- Τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο επιτράπηκε να περάσει από το Στενό του Ορμούζ μετά από άδεια των ιρανικών αρχών, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών.
- Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το κέντρο του Ντουμπάι, προκαλώντας αναστάτωση και πυκνούς καπνούς που έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση
- Ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε 2 άτομα στη νοτιοανατολική Λίβανο
Εκρήξεις και μαύρος καπνός στο Τελ Αβίβ μετά από προειδοποίηση για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν
Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, όπου ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή, αφού ο ισραηλινός στρατός ανέφερε εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.
Ρωσία: Συνελήφθη ο αναπληρωτής διευθυντής του διαστημικού κέντρου της χώρας ως ύποπτος για χρηματισμό
Ο αναπληρωτής διευθυντής του διαστημικού κέντρου «Πόλη των Άστρων», που είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης κοσμοναυτών κοντά στην Μόσχα, συνελήφθη μαζί με έξι συνεργάτες του, ως ύποπτος για χρηματισμό, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.
Τραμπ για Πούτιν: Νομίζω ότι μπορεί να βοηθάει λίγο το Ιράν
Η τοποθέτηση αυτή του Τραμπ έρχεται μετά από δημοσιεύματα που επικαλούνται αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.
Βίντεο: Ο Μπέσεντ διέκοψε live συνέντευξη για να μιλήσει με τον Τραμπ – «Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως»
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε live συνέντευξη που παραχωρούσε ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, όταν έπρεπε να διακόψει για να μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη την Πέμπτη (12/3), κατά τη διάρκεια συνέντευξης του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο του Sky News, Βίλφρεντ […]