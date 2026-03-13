Για εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν με στόχο την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ κάνουν λόγο σήμερα το πρωί τα τουρκικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ σειρήνες ήχησαν στη βάση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το περιστατικό, που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σημειώθηκε γύρω στις 03:30 και προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν φλεγόμενα αντικείμενα στον ουρανό, τα οποία κατέγραψαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκτιμάται πως επρόκειτο για θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου που καίγονταν λόγω της τριβής κατά την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα. Δεν αναφέρθηκε έκρηξη στο έδαφος, ενώ εκτιμάται ότι τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν με ελεγχόμενο τρόπο.

Τρίτο περιστατικό μέσα σε δέκα ημέρες

Το νέο συμβάν καταγράφεται ως η τρίτη απόπειρα επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία μέσα σε διάστημα δέκα ημερών.

Στις 4 Μαρτίου, ο πρώτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καταστράφηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Αντιόχεια. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 9 Μαρτίου, αμερικανικά αντιτορπιλικά στην ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν δεύτερο πύραυλο στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας πυραύλους τύπου SM-3.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι τα συστήματα του ΝΑΤΟ ολοκληρώνουν τις διαδικασίες «ανίχνευσης, παρακολούθησης, πρόληψης και καταστροφής» μιας τέτοιας απειλής σε διάστημα μικρότερο των δέκα λεπτών.

Ενίσχυση της αντιπυραυλικής άμυνας

Η αυξανόμενη απειλή βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή έχει οδηγήσει σε ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Τουρκίας, με ανάπτυξη επιπλέον συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας Patriot αναπτύχθηκε πρόσφατα στη Μαλάτια.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι καταστρέφονται συνήθως στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς τους, κοντά στο όριο του διαστήματος. Τα θραύσματα που επανέρχονται στην ατμόσφαιρα καίγονται λόγω τριβής, διαδικασία που θεωρείται φυσιολογική και δεν ενέχει σημαντικό κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές.

Έρευνα της εισαγγελίας

Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν αυτεπάγγελτη έρευνα για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με το περιστατικό αναχαίτισης πυραύλου, ο οποίος φέρεται να εκτοξεύθηκε από το Ιράν. Η έρευνα αφορά εικόνες και πληροφορίες που κρίθηκαν παραπλανητικές.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται η προέλευση των αναρτήσεων και τα άτομα που τις διέδωσαν, καθώς θεωρείται ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν φόβο και πανικό στην κοινωνία. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν τη διάδοση μη επαληθευμένων πληροφοριών.