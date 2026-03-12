Η Τουρκία δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης του Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο μιας ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ στην Άγκυρα.

Κατά τις συνομιλίες του με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην περιοχή και στην αυξανόμενη ένταση γύρω από το Ιράν. Ο Φιντάν τόνισε ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε οποιοδήποτε σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερική αποσταθεροποίηση της χώρας.

«Η Άγκυρα παραμένει απολύτως αντίθετη σε κάθε σχέδιο που στοχεύει να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στο Ιράν και να τροφοδοτήσει συγκρούσεις στη βάση εθνοτικών ή θρησκευτικών διαφορών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.