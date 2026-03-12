  • Αμερικανικό αεροσκάφος έπεσε στο δυτικό Ιράκ
  • Τουλάχιστον έξι Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση στην περιοχή Μαχμούρ
  • Τραμπ: Το Ιράν είναι έθνος τρόμου και μίσους και πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα
  • Νετανιάχου: Το Ισραήλ συντρίβει το Ιράν – Η Χεζμπολάχ θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα
  • Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το Μπρεντ – Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022
  • CNN: Το ερώτημα που άφησε αναπάντητο στο πρώτο διάγγελμά του o Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
  • Βίντεο από τα νέα κύματα επιθέσεων των IDF κατά της Χεζμπολάχ σε νότιο Λίβανο και Βηρυτό
  • Το Ιράν αρνείται ότι έχει βάλει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
  • Πολλαπλές εκρήξεις έχουν αναφερθεί στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, και σε άλλες πόλεις, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.
  • Λαριτζανί σε Τραμπ: Οι πόλεμοι αρχίζουν εύκολα, αλλά δεν τελειώνουν με μερικά tweets -Αν ο Τραμπ κόψει το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή
  • Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά – Θα εκδικηθούμε
  • Το Ιράκ διέκοψε τις δραστηριότητες των λιμένων πετρελαίου μετά τις φονικές επιθέσεις σε δύο ξένα πετρελαιοφόρα, καθώς το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία αναχαίτισαν περισσότερους ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν περιγράφει τρεις όρους για τον τερματισμό του πολέμου: αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων της Τεχεράνης, καταβολή αποζημιώσεων και ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις κατά μελλοντικής επιθετικότητας.
  • Το Ιράν και η Χεζμπολάχ εξαπολύουν συντονισμένα κύματα επιθέσεων στο Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών περιοχών της.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Σάκης Τανιμανίδης: Τελικά τι σημαίνει να πετυχαίνεις? | AnesTea The Podcast
Τελευταία Νέα