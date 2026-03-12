- Αμερικανικό αεροσκάφος έπεσε στο δυτικό Ιράκ
- Τουλάχιστον έξι Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση στην περιοχή Μαχμούρ
- Τραμπ: Το Ιράν είναι έθνος τρόμου και μίσους και πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα
- Νετανιάχου: Το Ισραήλ συντρίβει το Ιράν – Η Χεζμπολάχ θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα
- Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το Μπρεντ – Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022
- CNN: Το ερώτημα που άφησε αναπάντητο στο πρώτο διάγγελμά του o Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
- Βίντεο από τα νέα κύματα επιθέσεων των IDF κατά της Χεζμπολάχ σε νότιο Λίβανο και Βηρυτό
- Το Ιράν αρνείται ότι έχει βάλει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
- Πολλαπλές εκρήξεις έχουν αναφερθεί στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, και σε άλλες πόλεις, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.
- Λαριτζανί σε Τραμπ: Οι πόλεμοι αρχίζουν εύκολα, αλλά δεν τελειώνουν με μερικά tweets -Αν ο Τραμπ κόψει το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή
- Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά – Θα εκδικηθούμε
- Το Ιράκ διέκοψε τις δραστηριότητες των λιμένων πετρελαίου μετά τις φονικές επιθέσεις σε δύο ξένα πετρελαιοφόρα, καθώς το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία αναχαίτισαν περισσότερους ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
- Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν περιγράφει τρεις όρους για τον τερματισμό του πολέμου: αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων της Τεχεράνης, καταβολή αποζημιώσεων και ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις κατά μελλοντικής επιθετικότητας.
- Το Ιράν και η Χεζμπολάχ εξαπολύουν συντονισμένα κύματα επιθέσεων στο Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών περιοχών της.
Συναγερμός μετά από επιθέσεις σε συναγωγές – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας λαμβάνει η Γερμανία
Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.
Τραμπ: «Το Ιράν είναι έθνος τρόμου και μίσους και πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα»
Στον πόλεμο στο Ιράν αναφέρθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο με τη σύζυγό του, Μελάνια. «Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει», είπε και πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά ένα έθνος τρόμου και μίσους και πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα αυτή τη στιγμή». Ο Τραμπ επανέλαβε ότι […]
Ξεσπάθωσαν αμερικανοί βουλευτές κατά της Τουρκίας: «Να αποσύρει τα F-16 από τα Κατεχόμενα»
Νέες αντιδράσεις προκάλεσε στο αμερικανικό Κογκρέσο η ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών F-16 στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, με δύο ακόμη μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να καταδικάζουν δημόσια την κίνηση της Τουρκίας. Στις νέες τοποθετήσεις οι βουλευτές κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την […]
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων στην περιοχή
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά τα χτυπήματα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν στις 28/2, με εκατοντάδες θύματα.
Τα drones – καμικάζι του Ιράν και το επαπειλούμενο χάος στη ναυσιπλοΐα
Η φερόμενη χρήση από το Ιράν ναυτικών επιθετικών drones – γνωστών και ως «drones αυτοκτονίας» – αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ασύμμετρης τακτικής που κυριαρχεί στη σύγκρουση στην περιοχή. Διαβάστε επίσης: Στενά του Ορμούζ: Οι αντλίες που «στεγνώνουν» και ο παγκόσμιος ενεργειακός εφιάλτης προ των πυλών Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει παράλληλα ομοιότητες με τις τακτικές […]