Νέες αντιδράσεις προκάλεσε στο αμερικανικό Κογκρέσο η ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών F-16 στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, με δύο ακόμη μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να καταδικάζουν δημόσια την κίνηση της Τουρκίας. Στις νέες τοποθετήσεις οι βουλευτές κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την […]