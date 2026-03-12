Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έκλεισε σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό της από τον Αύγουστο του 2022.

Συγκεκριμένα, το Μπρεντ διαμορφώθηκε στα 100,46 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 9,2%, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε φθάσει έως και τα 101,60 δολάρια.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 95,70 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 9,7%. Πρόκειται επίσης για το υψηλότερο επίπεδο από το 2022, γεγονός που αποδίδεται στην αυξημένη ανησυχία των αγορών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.