Ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού χάθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης.

Σε δήλωσή του, το Στρατηγείο ανέφερε:

«Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ έχει λάβει γνώση της απώλειας ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 των ΗΠΑ.

Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury και οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Στο περιστατικό εμπλέκονται δύο αεροσκάφη. Το ένα από τα αεροσκάφη συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, ενώ το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

«Το περιστατικό δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά.

