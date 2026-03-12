Στον πόλεμο στο Ιράν αναφέρθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο με τη σύζυγό του, Μελάνια.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει», είπε και πρόσθεσε:

«Είναι πραγματικά ένα έθνος τρόμου και μίσους και πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα αυτή τη στιγμή».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο καλύτερος στον κόσμο και ανέφερε πως οι προηγούμενοι πρόεδροι δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν τις προσπάθειες του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

