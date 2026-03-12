Νέο βίντεο, με τον τίτλο «Ανίκητοι», στο οποίο διακωμωδεί τον αιματηρό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος. Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο X, παρομοιάζει τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά του Ιράν με βιντεοπαιχνίδια.

Έτσι, με τον γενικό τίτλο «Επιχείρηση Επική Οργή» και τη συνοδευτική φράση «Undefeated» (Ανίκητοι), συνδυάζει πλάνα που δίνει κατά καιρούς στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός από χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους, με διάφορα videogames.

Δείτε την ανάρτηση:

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες ο Λευκός Οίκος είχε αναρτήσει και άλλο βίντεο στον λογαριασμό του στο X, στο οποίο είχε χρησιμοποιήσει πλάνα από το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, το Grand Theft Auto: San Andreas.