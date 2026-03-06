Προκλητικό είναι το βίντεο που ανάρτησε ο Λευκός Οίκος για το Ιράν στο X, στο οποίο έχει χρησιμοποιήσει πλάνα από το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, το Grand Theft Auto: San Andreas.

Σημειώνεται πως ο Λευκός Οίκος είχε δημοσιεύσει βίντεο με πλάνα από τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τα οποία είχε μοντάρει με εικόνες από το παιχνίδι Call Of Duty, προκαλώντας αντιδράσεις.

Με μια σύντομη λεζάντα να συνοδεύει το σχετικό βίντεο, το οποίο έχει και το soundtrack του San Andreas, ο Λευκός Οίκος συμπύκνωσε τους τρεις στόχους της επιχείρησης «Επική Οργή», όπως ονομάστηκε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν το περασμένο Σάββατο (28/2).

Συγκεκριμένα, ο σκοπός είναι να:

Καταστρέψουμε το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν

Καταστρέψουμε το Ναυτικό του

Εξασφαλίσουμε ότι ΠΟΤΕ δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ενώ καταλήγει λέγοντας πως είναι «απόλυτα επικεντρωμένοι» σε αυτό.