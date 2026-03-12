Η φερόμενη χρήση από το Ιράν ναυτικών επιθετικών drones – γνωστών και ως «drones αυτοκτονίας» – αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ασύμμετρης τακτικής που κυριαρχεί στη σύγκρουση στην περιοχή.

Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει παράλληλα ομοιότητες με τις τακτικές που μετέρχεται η Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Το Ιράν αναπτύσσει μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη εδώ και δεκαετίες, έχοντας επίγνωση ότι το πολεμικό του ναυτικό μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με ανώτερες – πιθανότατα αμερικανικές – ναυτικές δυνάμεις.

Όπως και τελικά συνέβη.

Μεγάλο μέρος του συμβατικού στόλου του Ιράν, έχει πλέον χαθεί στον Περσικό Κόλπο ή τον Ινδικό Ωκεανό.

Η εξέλιξη αυτή έκανε αναμενόμενη τη στροφή στη χρήση εκρηκτικών ναυτικών drones ως μέσου αποτροπής και επιθετικής ισχύος.

Τα συγκεκριμένα σκάφη έχουν σχεδιαστεί για έναν και μόνο σκοπό: να εμβολίσουν μεγαλύτερα πλοία με υψηλή ταχύτητα, αποφεύγοντας τα αμυντικά συστήματα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή την πλήρη καταστροφή του στόχου.

Παράλληλες εξελίξεις με την Ουκρανία

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει τα δικά της ναυτικά drones τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αξιοποιώντας τα με καταστροφικά αποτελέσματα εναντίον ρωσικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι διαθέτει μεγάλο αριθμό τέτοιων σκαφών.

Εφόσον καταφέρει να τα αναπτύσσει χωρίς να εντοπίζονται ή να καταστρέφονται, η ικανότητά του να προκαλεί αναστάτωση σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους του πλανήτη θα μπορούσε να παραταθεί σημαντικά.