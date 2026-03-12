Το «κρυφό χέρι» του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να βοηθά το Ιράν να ανταποκριθεί στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εκτίμηση αυτή διατυπώθηκε μετά την αποκάλυψη ότι drones που συνδέονται με το Ιράν έπληξαν βάση στο Ιράκ, όπου βρίσκονταν βρετανοί στρατιώτες.

Κανένας από τους στρατιώτες δεν τραυματίστηκε από την επίθεση. Ωστόσο, ο Τζον Χέιλι υπογράμμισε ότι οι ιρανικές επιθέσεις σε στόχους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή «έχουν τα χαρακτηριστικά» του τρόπου δράσης των ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το SkyNews.

Ο υπουργός επεσήμανε πως αυτό περιλαμβάνει και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το Ιράν χρησιμοποιεί τα drones του, γεγονός που δείχνει πιθανή τεχνολογική και επιχειρησιακή επιρροή από τη Μόσχα.

Η Τεχεράνη είχε πουλήσει χιλιάδες drones τύπου «Shahed» στη Ρωσία κατά τους πρώτους μήνες της πλήρους εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, οι Ρώσοι –με τη βοήθεια του Ιράν– ανέπτυξαν τη δική τους εκδοχή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τον Χέιλι, οι εμπειρίες που αποκόμισε η Ρωσία από τις μάχες στην Ουκρανία φαίνεται να ενισχύουν τις ικανότητες του Ιράν στην απάντησή του στις αλλεπάλληλες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Κανείς δεν θα εκπλαγεί αν πιστέψει ότι η κρυφή χείρα του Πούτιν βρίσκεται πίσω από ορισμένες από τις ιρανικές τακτικές και ενδεχομένως και από ορισμένες από τις δυνατότητές τους», δήλωσε ο Χέιλι σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο μόνιμο κοινό αρχηγείο (PJHQ) του Ηνωμένου Βασιλείου στο Νόρθγουντ, την κύρια βάση που εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι η πιθανή σύνδεση με τη Ρωσία «δεν είναι μόνο επειδή ο μόνος παγκόσμιος ηγέτης που επωφελείται από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου αυτή τη στιγμή είναι ο Πούτιν».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, σημείωσε πως αυτή συνδέεται με την απόφαση του Ιράν να αξιοποιήσει τον έλεγχό του στο στενό του Ορμούζ για να μπλοκάρει μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οδούς του πλανήτη.