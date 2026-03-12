Το Ιράν φαίνεται να αξιοποιεί το κινέζικο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης BeiDou Navigation Satellite System για να βελτιώσει την ακρίβεια των επιθέσεών του εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αναλυτές και ειδικούς μυστικών υπηρεσιών.

Ο πρώην διευθυντής της γαλλικής εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών, Alain Juillet, υποστήριξε σε γαλλικό podcast ότι το Ιράν μπορεί να έχει αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα BeiDou, εξηγώντας τη σημαντική βελτίωση στην ακρίβεια των πυραύλων του σε σχέση με τις συγκρούσεις με το Ισραήλ πριν από οκτώ μήνες.

Όπως τόνισε, «ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία του πρόσφατου πολέμου είναι η αυξημένη ακρίβεια των ιρανικών πυραύλων, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τα συστήματα καθοδήγησης που χρησιμοποιούνται».

Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, και τη δολοφονία κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων, ανάμεσά τους και του ανώτατου ηγέτη Ali Khamenei, το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο.

Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και οι σύμμαχοι στον Κόλπο κατάφεραν να αναχαιτίσουν πολλούς από αυτούς τους πυραύλους, αρκετοί κατάφεραν να διαπεράσουν τις άμυνες και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Οι ΗΠΑ μπορούν να παρεμποδίσουν την πρόσβαση στο Global Positioning System (GPS), που χρησιμοποιούσε μέχρι πρόσφατα ο ιρανικός στρατός. Ωστόσο, σε περίπτωση χρήσης του κινεζικού BeiDou Navigation Satellite System, η παρέμβαση των Αμερικανών γίνεται πολύ πιο δύσκολη.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις αναφορές αυτές.

Τι είναι το BeiDou

Η Κίνα παρουσίασε την τελευταία έκδοση του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης BeiDou το 2020. Ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping το εγκαινίασε επίσημα σε τελετή στο Πεκίνο.

Η Κίνα ξεκίνησε να αναπτύσσει το δικό της σύστημα μετά την κρίση της Ταϊβάν το 1996, επειδή φοβόταν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να περιορίσουν την πρόσβαση στο GPS.

Σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση, στόχος του συστήματος είναι να «εξυπηρετεί όλο τον κόσμο και να ωφελεί την ανθρωπότητα».

Το BeiDou χρησιμοποιεί περισσότερους δορυφόρους από άλλα παρόμοια συστήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία:

το GPS των ΗΠΑ έχει περίπου 24 δορυφόρους

το BeiDou της Κίνας έχει περίπου 45

το ρωσικό GLONASS έχει 24

το ευρωπαϊκό Galileo έχει επίσης περίπου 24

Το σύστημα αποτελείται από τρία μέρη:

το τμήμα των δορυφόρων στο διάστημα σταθμούς ελέγχου στο έδαφος τις συσκευές των χρηστών που λαμβάνουν τα σήματα

Όπως όλα τα συστήματα πλοήγησης, λειτουργεί στέλνοντας σήματα χρόνου από τους δορυφόρους σε δέκτες στη Γη. Μετρώντας τον χρόνο που χρειάζεται το σήμα για να φτάσει στον δέκτη, μπορεί να υπολογιστεί η ακριβής θέση.

Η ακρίβεια εξαρτάται από την υπηρεσία που χρησιμοποιείται.

Τα απλά πολιτικά σήματα έχουν ακρίβεια περίπου 5 έως 10 μέτρα, ενώ τα στρατιωτικά σήματα για εξουσιοδοτημένους χρήστες μπορούν να είναι πολύ πιο ακριβή.

Θα μπορούσε το Ιράν να χρησιμοποιεί το BeiDou;

Σύμφωνα με το Aljazeera, το Ιράν δεν το έχει επιβεβαιώσει, ενώ δεν είναι σαφές αν θα μπορούσε να γίνει τόσο γρήγορα μια πλήρης αλλαγή σε άλλο σύστημα δορυφόρων.

Μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ, το ιρανικό υπουργείο Τεχνολογίας δήλωσε ότι η χώρα χρησιμοποιεί «όλες τις διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες του κόσμου και δεν εξαρτάται από μία μόνο πηγή».

Ωστόσο, ο Alain Juillet είπε ότι η χρήση του κινεζικού συστήματος είναι μια πιθανή εξήγηση για τη βελτιωμένη ακρίβεια των ιρανικών πυραύλων.

Ο ερευνητής Theo Nencini δήλωσε ότι το Ιράν συνεργάζεται με την Κίνα σε αυτόν τον τομέα εδώ και χρόνια.

Το 2015 φέρεται να υπέγραψε συμφωνία για να ενσωματώσει το BeiDou στις στρατιωτικές του υποδομές ώστε να βελτιώσει την καθοδήγηση πυραύλων.

Η συνεργασία επιταχύνθηκε μετά τη στρατηγική συμφωνία Κίνας-Ιράν το 2021.

Από τότε ο ιρανικός στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί το BeiDou για:

καθοδήγηση πυραύλων

καθοδήγηση drones

ασφαλείς στρατιωτικές επικοινωνίες

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι το Ιράν ολοκλήρωσε τη μετάβαση στο σύστημα γύρω στο 2025.

Πώς το BeiDou βελτιώνει την ακρίβεια;

Οι ιρανικοί πύραυλοι χρησιμοποιούσαν κυρίως σύστημα αδρανειακής πλοήγησης.

Αυτό λειτουργεί με αισθητήρες που μετρούν την κίνηση του πυραύλου. Το πρόβλημα είναι ότι μικρά λάθη συσσωρεύονται όσο περνάει ο χρόνος.

Τα δορυφορικά σήματα διορθώνουν αυτά τα λάθη.

Έτσι:

το εσωτερικό σύστημα κρατά την πορεία

ο δορυφόρος διορθώνει την στόχευση

Αυτό αυξάνει σημαντικά την ακρίβεια.

Αν χρησιμοποιούνται πολλά δορυφορικά συστήματα ταυτόχρονα, είναι ακόμη πιο δύσκολο να μπλοκαριστεί το σήμα.

Το BeiDou θεωρείται ότι μπορεί να έχει λάθος μικρότερο από ένα μέτρο.

Επίσης διαθέτει σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει σε χειριστές να στέλνουν μηνύματα σε drones ή πυραύλους σε απόσταση έως 2.000 χιλιομέτρων, ακόμα και αφού έχουν εκτοξευθεί.

Πόσο σημαντικό είναι αυτό

Αν επιβεβαιωθεί ότι το Ιράν χρησιμοποιεί το BeiDou, θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που διεξάγονται οι σύγχρονοι πόλεμοι.

Η ακρίβεια των όπλων εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Επίσης άλλες χώρες της περιοχής μπορεί να αρχίσουν να χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα αντί για το GPS, κάτι που θα μειώσει την τεχνολογική κυριαρχία των ΗΠΑ.

Κάποιοι αναλυτές πιστεύουν επίσης ότι η China ίσως χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων της απέναντι σε αμερικανικά όπλα όπως τα μαχητικά F-35 Lightning II.