Η Ρωσία απηύθυνε έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν και να επιστρέψουν στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τόνισε ότι η Μόσχα επιδιώκει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα μπορούσαν να μειώσουν την ένταση και να επαναφέρουν τη σύγκρουση σε διπλωματική τροχιά. Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, η διπλωματία αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για τη σταθερότητα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή έχει επιδεινωθεί σημαντικά, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση ως «ιδιαιτέρως ανησυχητική». Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση δράση προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης.