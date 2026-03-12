Ιταλική στρατιωτική βάση δέχθηκε επίθεση στην Αρμπίλ, πρωτεύουσα της περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

“Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση σε μια ιταλική βάση στην Αρμπίλ. Μόλις συνομίλησα με τον πρεσβευτή μας στο Ιράκ και ευτυχώς όλοι οι στρατιωτικοί μας είναι σώοι και αβλαβείς στο καταφύγιό τους”, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X.

Στο πλαίσιο διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Ουάσινγκτον, Ιταλοί στρατιωτικοί εκπαιδεύουν στο Ιρακινό Κουρδιστάν μέλη κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν και η Αρμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχουν υποστεί πολλές επιθέσεις οι οποίες αποδίδονται σε φιλοϊρανικές οργανώσεις και οι οποίες έχουν στην πλειονότητά τους εξουδετερωθεί από την αντιαεροπορική άμυνα.

Χθες, Τετάρτη, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) καταρρίφθηκαν πάνω από την Αρμπίλ από τον διεθνή συνασπισμό που σταθμεύει στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, σύμφωνα με κουρδική πηγή ασφαλείας. Κανένας δεν τραυματίστηκε, διαβεβαίωσε αυτή η πηγή.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν χθες το βράδυ ισχυρές εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, οι οποίες προκλήθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα που στοχοθετούσε drones.