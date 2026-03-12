Αναφέρθηκε στο πώς οι ΗΠΑ εξάλειψαν μέσα σε ελάχιστες ώρες τη στρατιωτική μηχανή του Ιράν, αλλά και εξέφρασε τον εκνευρισμό του γιατί… καταστράφηκαν δεκάδες πολεμικά πλοία του εχθρού.

Η επιχείρηση πρέπει να εκμηδενίσει εντελώς την απειλή από το Ιράν, είπε ο Τραμπ και εξήγησε: «Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια. Γιατί κάποια μέρα θα έρθει η στιγμή που δεν θα με έχετε ως πρόεδρο. Και ίσως να έχετε έναν αδύναμο, αξιολύπητο άνθρωπο, όπως είχαμε στο παρελθόν», είπε εννοώντας πιθανόν τον Τζο Μπάιντεν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως εξήγησε ο Τραμπ, «κατέστρεψαν 54 πλοία σε δύο ημέρες – πραγματικά πλοία. Θύμωσα με τους ανθρώπους μου. Είπα: “Γιατί στο διάολο τα καταστρέψαμε; Γιατί δεν τα αιχμαλωτίσαμε και δεν τα χρησιμοποιήσαμε στο Ναυτικό μας;”».

Η εύλογη απάντηση που του έδωσαν ήταν ότι «δεν θα ήταν κατάλληλα για αυτό», αλλά ο ίδιος, όπως είπε ο Τραμπ, «εκνευρίστηκα λίγο». Το θέμα μάλλον έκλεισε με το σχόλιο ενός στρατηγού ότι «Κύριε, είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να το κάνουμε έτσι».

Trump on Iran: Operation Epic Fury — is that a great name? Well, it’s only good if you win. You know, you can only do it if you win — and we’ve won. Let me say: we’ve won. You never like to say it too early, but we won the bet in the first hour. It was over. They gave me a… pic.twitter.com/AJOEGY08Eq — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι ο βομβαρδισμός πέρυσι το καλοκαίρι «εξάλειψε τη δυνατότητα του Ιράν για πυρηνικά», αλλά δεν εξήγησε γιατί γίνεται τώρα μια νέα επίθεση για τον ίδιο λόγο (τουλάχιστον αυτός που προβάλλεται).

Μίλησε δε για μια… εκδρομή: «Περιμένετε να δείτε τα νούμερα στο τέλος του έτους. Κάνουμε μια εκδρομή. Ξέρετε τι είναι εκδρομή; Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι για να ξεφορτωθούμε μερικούς κακούς, πολύ κακούς ανθρώπους.»

Trump: “Wait until you see the numbers by the end of the year. We did an excursion. Do you know what an excursion is? We had to take a little trip to get rid of some evil, very evil people.” pic.twitter.com/naARmHTUCk — Aaron Rupar (@atrupar) March 11, 2026

Ισχυρίστηκε δε, ότι «καταστρέψαμε τα ναρκοθετικά, τα πλοία που τοποθετούν νάρκες. Τοποθετούν νάρκες στο νερό τη νύχτα. Υπέροχη δουλειά, έτσι; Ανατινάζουν πλοία. Καταστρέψαμε 31 από αυτά».

Trump on Iran: We knocked out 58 naval ships. Their navy — let’s put it that way. And we also knocked out the mine-layers — the ships that lay mines. They put mines in the water at night. Lovely job, right? Blow up ships. And we knocked out 31 of them. pic.twitter.com/R6qyTQvBjY — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Μοιράστηκε όμως με το κοινό του και το παρασκήνιο πίσω από την επιλογή του ονόματος της στρατιωτικής επιχείρησης, που είναι «Επική Οργή» (Epic Fury).

«Μου έδωσαν μια λίστα με ονόματα. “Κύριε, μπορείτε να διαλέξετε το όνομα που θέλετε». Είπα, “ποιο όνομα;”, “Το όνομα της επίθεσης! Στο Ιράν, κύριε”.

» Μου έδωσαν περίπου 20 ονόματα. Και εγώ σχεδόν αποκοιμιόμουν, δεν μου άρεσε κανένα από αυτά. Τότε είδα το “Epic Fury”.»

Αναφέρθηκε και στην απόφαση για την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών «κάτι που θα μειώσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, καθώς τερματίζουμε αυτή την απειλή για την Αμερική και τον κόσμο

Υποσχέθηκε δε ότι «οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν και θα συνεχίσουν να πέφτουν. Ωστόσο, δεν θα φύγουμε [ενν. από το Ιράν] μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η αποστολή. Θα γίνει πολύ γρήγορα — πολύ γρήγορα. Αλλά δεν θα βασιστούμε στο να έχουμε ικανούς προέδρους στο μέλλον».