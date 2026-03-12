Τρία μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου που ανήκει σε ναυτιλιακή εταιρεία της Ταϊλάνδης εξακολουθούν να αγνοούνται, μετά την επίθεση που δέχθηκε το σκάφος από το Ιράν στο στενό του Χορμούζ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Precious Shipping, οι αγνοούμενοι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στο μηχανοστάσιο.

«Δεν καταφέραμε ακόμη να επιβιβάσουμε κάποιον στο σκάφος, αν και η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί. Εξετάζουμε διάφορες επιλογές για να το καταφέρουμε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Χαλίντ Χασίμ.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Mayuree Naree «χτυπήθηκε από δυο βλήματα άγνωστης προέλευσης», γεγονός που προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και πυρκαγιά, όπως ανέφερε η εταιρεία το βράδυ της Τετάρτης.

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το ταϊλανδικό πολεμικό ναυτικό δείχνουν πυκνό γκρίζο καπνό να αναδύεται από το πίσω μέρος του πλοίου, ενώ σωστικές λέμβοι φαίνονται στη θάλασσα γύρω του.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διασωθούν τα τρία αγνοούμενα μέλη του πληρώματος. Οι υπόλοιποι είκοσι ναυτικοί, όλοι Ταϊλανδοί, εγκατέλειψαν το σκάφος με ασφάλεια και έχουν φθάσει στο έδαφος του Ομάν.

Επιβεβαίωση από το Ιράν και αντιδράσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν το Mayuree Naree, καθώς και άλλο πλοίο υπό σημαία Λιβερίας, υποστηρίζοντας πως τα πλοία «αγνόησαν προειδοποιήσεις». Ο επικεφαλής των ιρανικών ναυτικών δυνάμεων, Αλιρεζά Ταγκσιρί, δήλωσε μέσω X ότι «οποιοδήποτε πλοίο θέλει να περάσει» το στενό του Χορμούζ «πρέπει να εξασφαλίζει άδεια του Ιράν».

Από την πλευρά της, η ταϊλανδική διπλωματία καταδίκασε τις επιθέσεις. «Καταγγέλλουμε τις βίαιες ενέργειες που διαπράττονται εναντίον εμπορικών πλοίων», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η χώρα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον εντοπισμό των τριών αγνοουμένων. Παράλληλα, όλα τα ταϊλανδικά πλοία έχουν αποχωρήσει από το στρατηγικής σημασίας στενό.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Η Precious Shipping σημείωσε ότι είχε ήδη θέσει σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και παρείχε τακτικά πληροφορίες στις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές για τη θέση των σκαφών της, τηρώντας τους ισχύοντες κανόνες και τις σχετικές συστάσεις.