Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, διέψευσε κατηγορηματικά ότι το Ιράν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα, απορρίπτοντας τις σχετικές κατηγορίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Όλα όσα λένε οι ΗΠΑ για το πυρηνικό μας πρόγραμμα και για τις απειλές από το Ιράν είναι ένα μεγάλο ψέμα. Το πυρηνικό μας πρόγραμμα είναι ειρηνικό. Δείξτε μου έστω και ένα στοιχείο από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας που αποδεικνύει ότι δεν είναι ειρηνικό», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος σε συνέντευξή του στη σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ υποστήριξε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει ως πραγματικό στόχο την Κίνα. «Αυτός ο πόλεμος είναι ένας αγώνας για εξουσία και για πετρέλαιο. Ο έλεγχος των αποθεμάτων πετρελαίου του Ιράν θα σήμαινε τον έλεγχο του ενός τρίτου των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, με εκείνα της Βενεζουέλας, αυτό θα ήταν ένας πραγματικός εφιάλτης για την Κίνα», τόνισε στην RTS ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια του Ιράν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η πολεμική ένταση στην περιοχή αυτή επιβλήθηκε μέσω της παρουσίας αμερικανικών βάσεων σε γειτονικές χώρες. «Δεν υπάρχει εχθρότητα προς καμία χώρα στην περιοχή. Αυτοί είναι οι Μουσουλμάνοι αδελφοί και αδελφές μας. Λυπούμαστε που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το έδαφός τους για να επιτεθούν στο Ιράν. Οι αμερικανικές βάσεις είναι η αιτία της ανασφάλειας στην περιοχή. Δεν θέλαμε αυτή την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, μας έχει επιβληθεί», υπογράμμισε ο Μπαγκάεϊ.

Ο Ιρανός διπλωμάτης απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας στη σύρραξη, σημειώνοντας ωστόσο ότι «το Ιράν έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία και άλλες χώρες που είναι υπεύθυνες για την ειρήνη, την ασφάλεια στον κόσμο και καταδικάζουν ξεκάθαρα την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν».

Εξέφρασε επίσης τη λύπη του που ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δεν υιοθέτησαν ανάλογη στάση. Ο Μπαγκάεϊ αναρωτήθηκε για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι είναι λυπηρό να τιμωρείται «η χώρα που έγινε αναίτια το θύμα δύο πυρηνικών καθεστώτων»