Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα», προειδοποιώντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τη δυνατότητα να καταστήσουν «σχεδόν αδύνατη» οποιαδήποτε μελλοντική ανοικοδόμηση της χώρας, καθώς ο πόλεμος έχει εισέλθει στη 13η ημέρα του.

«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες (…) Αν το κάνουμε, θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το αεροσκάφος του, κοντά στην Ουάσιγκτον, μετά την επιστροφή του από περιοδεία στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι.

Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, αναφερόμενος προφανώς στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε την Τετάρτη (11/3) στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μια επιχείρηση στην πόλη του Σινσινάτι. Περιέγραψε και πάλι τη σύγκρουση στο Ιράν ως «εκδρομή» και λέει ότι είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον πόλεμο του Ιράν από την αρχή, επανλαμβάνοντας προηγούμενα σχόλια, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη χώρα είναι «μερικές εβδομάδες… εκδρομής». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ όπως τόνισε στη συνέχεια, οι στρατιωτικές και ναυτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν πληγεί από τις αμερικανικές επιδρομές.