  • Το Ιράκ διέκοψε τις λιμενικές λειτουργίες μετά από επίθεση σε δύο πετρελαιοφόρα που άφησε τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος νεκρό. Περίπου 38 άλλοι διασώθηκαν.
  • Ένα βλήμα χτύπησε επίσης ένα άλλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά των ακτών του Τζέμπελ Άλι στα ΗΑΕ, σύμφωνα με μια ναυτιλιακή υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, προκαλώντας μια μικρή πυρκαγιά.
  • Το Ισραήλ βομβάρδισε την προκυμαία της Βηρυτού, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 31.
  • Το Μπαχρέιν αναφέρει ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δεξαμενές καυσίμων σε εγκατάσταση στο Κυβερνείο Μουχαράκ, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά
  • Οι αρχές στην πόλη Ντουμπάι των Εμιράτων αναφέρουν ότι τέθηκε υπό έλεγχο μια μικρή πυρκαγιά που προκλήθηκε από πτώση ενός drone.
  • Το Κουβέιτ αναφέρει ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ένα κτίριο κατοικιών
  • Η Σαουδική Αραβία αναφέρει ότι κατέρριψε πολλά κύματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς το πετρελαιοπηγείο Shaybah και μια γειτονιά που φιλοξενεί διπλωματικές αποστολές.
  • Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στην ήττα»
  • Ασφαλείς οι 22 ναυτικοί μετά την επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
  • Πετρέλαιο: Το βαρέλι κοντά στα 100 δολάρια, παρά τις απελευθερώσεις στρατηγικών αποθεμάτων

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα