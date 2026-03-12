- Το Ιράκ διέκοψε τις λιμενικές λειτουργίες μετά από επίθεση σε δύο πετρελαιοφόρα που άφησε τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος νεκρό. Περίπου 38 άλλοι διασώθηκαν.
- Ένα βλήμα χτύπησε επίσης ένα άλλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά των ακτών του Τζέμπελ Άλι στα ΗΑΕ, σύμφωνα με μια ναυτιλιακή υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, προκαλώντας μια μικρή πυρκαγιά.
- Το Ισραήλ βομβάρδισε την προκυμαία της Βηρυτού, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 31.
- Το Μπαχρέιν αναφέρει ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δεξαμενές καυσίμων σε εγκατάσταση στο Κυβερνείο Μουχαράκ, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά
- Οι αρχές στην πόλη Ντουμπάι των Εμιράτων αναφέρουν ότι τέθηκε υπό έλεγχο μια μικρή πυρκαγιά που προκλήθηκε από πτώση ενός drone.
- Το Κουβέιτ αναφέρει ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ένα κτίριο κατοικιών
- Η Σαουδική Αραβία αναφέρει ότι κατέρριψε πολλά κύματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς το πετρελαιοπηγείο Shaybah και μια γειτονιά που φιλοξενεί διπλωματικές αποστολές.
- Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στην ήττα»
- Ασφαλείς οι 22 ναυτικοί μετά την επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
- Πετρέλαιο: Το βαρέλι κοντά στα 100 δολάρια, παρά τις απελευθερώσεις στρατηγικών αποθεμάτων
