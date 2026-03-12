Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα έσοδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο τόνισε πως η βασική του προτεραιότητα παραμένει η αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι οι υψηλότερες τιμές ενδέχεται να ενισχύσουν τα οικονομικά οφέλη της χώρας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

«Η άνοδος των τιμών πετρελαίου σημαίνει μεγαλύτερα κέρδη για τις ΗΠΑ», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή του Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι, «ως Πρόεδρος, έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημασία για μένα το να εμποδίσω μια σατανική αυτοκρατορία, το Ιράν, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή και, στην πραγματικότητα, τον κόσμο».

«Δεν θα το επιτρέψω ποτέ!», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.