Ο Ερίκ Καντονά δεν ήταν ποτέ άνθρωπος που φοβόταν να εκφράσει δημόσια τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις. Ο παλαίμαχος Γάλλος ποδοσφαιριστής και θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχολίασε τις πολεμικές συγκρούσεις που εξελίσσονται στον κόσμο και άσκησε σκληρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο Canal+, ο 59χρονος τόνισε πως οι πόλεμοι πληρώνονται πάντα από αθώους ανθρώπους, γυναίκες, άνδρες και παιδιά, εξαιτίας αποφάσεων που λαμβάνουν οι πολιτικοί ηγέτες.