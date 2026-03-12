Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το οποίο κατευθυνόταν προς την πετρελαιοπηγή Σέιμπα, σε ένα ακόμη περιστατικό που εντείνει την ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Πρόκειται για το τρίτο παρόμοιο συμβάν που καταγράφεται μέσα στην ίδια ημέρα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, το ίδιο υπουργείο είχε γνωστοποιήσει ότι προχώρησε σε αναχαίτιση drone με κατεύθυνση την ίδια πετρελαιοπηγή, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στο κέντρο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μία από αυτές χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς το Ιράν συνεχίζει να στοχοθετεί χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του.

Η ίδια δημοσιογράφος ανέφερε ότι είδε μικρές στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από συνοικία της εμπορικής πρωτεύουσας των Εμιράτων, λίγα λεπτά μετά τις εκρήξεις.

Σύμφωνα με εικόνες από το Ντουμπάι, «μικρή πυρκαγιά» ξέσπασε σε ουρανοξύστη στην περιοχή Κρικ του Ντουμπάι από ιρανικό drone.

UAE’s 🇦🇪 Dubai Government Media Office: Civil Defense teams have brought a small fire under control in a building in the Dubai Creek Harbour area (that was targeted by an Iranian 🇮🇷 drone). No injuries have been reported so far. https://t.co/LDXSpaZcKP https://t.co/m073wQSA5T pic.twitter.com/XKoZw6gGEM — Saad Abedine (@SaadAbedine) March 11, 2026

Επιπτώσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Στο Κουβέιτ, το υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι έξι γραμμές μεταφοράς ρεύματος τέθηκαν εκτός λειτουργίας, αφού χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που αναχαιτίστηκαν. Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση παραμένουν υπό έλεγχο.

Παράλληλα, στο Μπαχρέιν, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι είδαν καπνό να υψώνεται κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους κατοίκους πολλών περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους, έπειτα από επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν και είχε στόχο δεξαμενές υδρογονανθράκων.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο ζήτησε από τους κατοίκους «της Χιντ, της Άραντ, της Καλάλι και της Σαμαχίζ να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρα και τον εξαερισμό για προληπτικούς λόγους», ώστε να προστατευθούν από «τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του καπνού μιας πυρκαγιάς» που οι αρχές προσπαθούν να κατασβέσουν.

Νωρίτερα, το ίδιο υπουργείο είχε αναφέρει ότι επρόκειτο για «ιρανική επίθεση με στόχο δεξαμενές καυσίμων σε εγκατάσταση στο κυβερνείο του Μουχαράκ».