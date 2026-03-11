Δύο drones κατέπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB), τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης του Ντουμπάι (Dubai Media Office). Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις σε υποδομές χωρών του Κόλπου, κατά τη 12η ημέρα του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια εναέρια κυκλοφορία.

«Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι δύο drones έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) πριν από λίγο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X το γραφείο ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η εναέρια κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο υπήκοοι της Γκάνας και ένας υπήκοος Μπανγκλαντές, ενώ ένας υπήκοος Ινδίας υπέστη μέτρια τραύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αναστάτωση στις αερομεταφορές και ενεργειακή κρίση

Το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει σε ματαιώσεις, καθυστερήσεις και εκτροπές πτήσεων διεθνώς. Οι περισσότεροι εθνικοί εναέριοι χώροι στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών και του Κατάρ, παραμένουν κλειστοί λόγω φόβων για πυραυλικές και επιθέσεις με drone.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει επίσης ενεργειακή κρίση, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών των καυσίμων και επιτείνοντας τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

Πλήγμα για τις αεροπορικές εταιρείες των ΗΑΕ

Οι αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως η Emirates του Ντουμπάι και η Etihad του Αμπού Ντάμπι, έχουν επαναλάβει ορισμένες πτήσεις μετά το ξέσπασμα της κρίσης στις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η λειτουργία τους παραμένει περιορισμένη.

Η σημερινή επίθεση αποτελεί νέο πλήγμα για το DXB, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο για διεθνείς επιβάτες, το οποίο πέρυσι υποδέχθηκε σχεδόν 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες.