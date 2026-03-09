Ιδιοκτήτες κατοικιδίων στο Ντουμπάι εγκαταλείψουν τα ζώα τους, προσπαθώντας να… ξεφύγουν από την ανασφάλεια που προκαλούν οι επιθέσεις με πυραύλους στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μια ακόμη τραγική πτυχή του πολέμου, που μέχρι τώρα σεν είχε δει το φως της δημοσιότητας.

Κτηνίατροι στην περιοχή αναφέρουν σημαντική αύξηση σε αιτήματα για ευθανασία κατοικιδίων. Πολλοί Βρετανοί που βρίσκονται παγιδευμένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσπαθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αδυνατώντας να πάρουν μαζί τα ζώα τους.

Κάποιοι ζητούν βοήθεια από φιλοζωικές οργανώσεις

Η οργάνωση K9 Friends Dubai δηλώνει ότι έχει κατακλυστεί από αιτήματα ιδιοκτητών σκύλων που ζητούν να αφήσουν πίσω τα κατοικίδιά τους. Παράλληλα, πληθαίνουν οι αναφορές για εγκαταλελειμμένα κουτάβια σε δρόμους και πάρκα της πόλης. Την είδηση γνωστοποίησε το metro.co.uk

Ομάδες προστασίας ζώων προσπαθούν να εξασφαλίσουν προσωρινά καταφύγια, ωστόσο οι δυνατότητές τους είναι περιορισμένες. Στο διαδίκτυο εμφανίζονται εκατοντάδες αναρτήσεις για ζώα που εγκαταλείφθηκαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κτηνίατροι αναγκάζονται να προχωρήσουν σε ευθανασία ακόμη και υγιών ζώων, καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος μεταφοράς ή στη γραφειοκρατία της μετεγκατάστασης.

Πανικός

Η Κλερ Χόπκινς, κάτοικος του Ντουμπάι και εθελόντρια σε οργανώσεις και καταφύγια ζώων, σημείωσε ότι οι δομές φιλοξενίας αντιμετωπίζουν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Όπως εξηγεί, οι δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων ρυθμίζονται αυστηρά, ενώ οι σελίδες GoFundMe παραμένουν απαγορευμένες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως ανέφερε: «Κάποιοι ιδιοκτήτες κατοικιδίων είναι αγχωμένοι και πανικοβλημένοι. Αυτό συμβαίνει παντού. Μιλάμε για περίπου 200 διαφορετικές εθνικότητες εδώ στα ΗΑΕ. Κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν τα υιοθετημένα κατοικίδιά τους. Υπάρχουν σκύλοι που αρχίζουν να εγκαταλείπονται».

Εγκαταλείπουν τα ζώα τους

Η Άνσο Στάντερ, Νοτιοαφρικανή που διευθύνει το καταφύγιο Six Hounds Animal Sanctuary στο Αλ Αΐν, δήλωσε ότι έχει δεχθεί καταιγισμό αιτημάτων για φιλοξενία εγκαταλελειμμένων γατών και σκύλων. Η ίδια περιέγραψε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό περιστατικό που αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης.

Σε ένα κλουβί μεταφοράς βρέθηκαν μια μητέρα γάτα και τέσσερα γατάκια, μαζί με ένα σημείωμα γραμμένο σε σπαστά αγγλικά:

«Γατάκι 4 και μαμά γάτα μέσα στο κουτί. Ταξιδεύω πίσω στη χώρα μου λόγω της κατάστασης εδώ. Προσπάθησα να τηλεφωνήσω αλλά κανείς δεν απάντησε, έτσι βρήκα την τοποθεσία σας. Λυπάμαι πολύ που τα αφήνω μπροστά στην πύλη σας.»