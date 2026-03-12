Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε πλήγμα από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκαλώντας μικρή πυρκαγιά χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το περιστατικό γνωστοποίησε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας, λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του UKMTO, ο καπετάνιος του πλοίου ανέφερε ότι το σκάφος χτυπήθηκε περίπου 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια της Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι. Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», ενώ η εκτίμηση των ζημιών δυσχεραίνεται λόγω του σκοταδιού.