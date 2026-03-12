Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καθώς η ανακοίνωση για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς παρέμβασης, δεν στάθηκε ικανή να κατευνάσει τις ανησυχίες των επενδυτών για ενδεχόμενη παγκόσμια έλλειψη.

Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας), το Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 7,2%, φτάνοντας στα 98,60 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το West Texas Intermediate (WTI), η αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε αύξηση 6,5%, στα 92,96 δολάρια.

Στα χρηματιστήρια της Ασίας, ο δείκτης Nikkei στο Τόκιο υποχωρούσε πάνω από 1%, ενώ ο Kospi στη Σεούλ παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος, αντανακλώντας την αβεβαιότητα των αγορών.

Η διεθνής παρέμβαση και η ενεργειακή κρίση

Οι 32 χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) ανακοίνωσαν κοινή πρωτοβουλία για τη διάθεση στην αγορά 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή ως τη «μεγαλύτερη» αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων στην ιστορία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν σταδιακά 172 εκατομμύρια βαρέλια από την «ερχόμενη εβδομάδα», με τη διαδικασία να διαρκεί «περίπου 120 ημέρες», σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να διαθέτει πετρέλαιο από τα στρατηγικά της αποθέματα από τη Δευτέρα, ενώ η Γερμανία δήλωσε πως σκοπεύει να πράξει το ίδιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο έναρξης.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στη 13η ημέρα του, το Ιράν δηλώνει έτοιμο για έναν μακρύ πόλεμο φθοράς, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή.

Επίθεση εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων ανοικτά του Ιράκ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ναυτικού, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών στη Βαγδάτη.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει στο de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ, από όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης προς διεθνείς αγοραστές.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι δεν θα επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας», εντείνοντας περαιτέρω την ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια.