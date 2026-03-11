Οι αγορές παρέμειναν απαθείς, τουλάχιστον προς το παρόν, στην ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματά του, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η αύξηση των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ομόφωνη απόφαση των 32 χωρών του IEA δεν είχε κάποια άμεση επίπτωση στις αγορές, περίπου μία ώρα μετά την ανακοίνωση, το αργό πετρέλαιο Brent κατέγραφε αύξηση +3,3%, στα 90,7 δολάρια το βαρέλι, όπως και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), η τιμή του οποίου εκτινάχθηκε ξανά στα 86,14 δολάρια, με αύξηση 3,22%. Με την έναρξη των συναλλαγών στην Ευρώπη το πρωί και τα δύο πετρέλαια αναφοράς κατέγραψαν αύξηση 5%.

Το φυσικό αέριο, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, καταγράφει άνοδο 5,12%, στα 49,82 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Όσο αφορά τις διεθνείς αγορές, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ξεκίνησε τη συνεδρίαση χωρίς σαφή κατεύθυνση, αλλά αυτή την ώρα ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,97% και ο Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά 0,32%. Ο S&P 500 πέφτει επίσης κατά 0,40%.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ξεκίνησαν και έκλεισαν τις συνεδριάσεις τους με αρνητικά πρόσημα, χωρίς ωστόσο να επικρατεί πανικός. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με πτώση 0,81%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου έκλεισε στο -0,89%, ο γερμανικός DAX στο -1,55% και ο γαλλικός CAC στο -0,45%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε επίσης αρνητικά κατά 1,18% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,75%.

Ένδειξη της έντασης που επικρατεί πάντως είναι το γεγονός ότι η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, που θεωρείται «βαρόμετρο» για το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη, αυξήθηκε στο 2,92%, από 2,83% χθες. Η απόδοση του αντίστοιχου γαλλικού έφτασε το 3,55%, από 3,44%. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ είπε την Τρίτη ότι η ΕΚΤ θα κάνει ότι είναι «αναγκαίο» ώστε ο «να ελεγχθεί ο πληθωρισμός», παρά την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου.

Τέλος, στο ελληνικό χρηματιστήριο οι επενδυτές κράτησαν στάση αναμονής μετά το αγοραστικό ξέσπασμα χθες, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο +0,21% και στις 2.183,44 μονάδες.