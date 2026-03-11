Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας μόλις ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει στην αγορά, ποσότητα ρεκόρ, 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που διαθέτει, για να αντιμετωπίσει τις διαταραχές στις αγορές πετρελαίου που προκλήθηκαν από τον πόλεμο.

Την ανακοίνωση έκανε ο εκτελεστικός διευθυντής του, Φατίχ Μπιρόλ.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι χώρες του IEA ψήφισαν «ομόφωνα» για να ξεκινήσουν τη «μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης στην ιστορία του οργανισμού μας».

Η απελευθέρωση θα γίνει σε χρονοδιάγραμμα που θα είναι κατάλληλο για τις εθνικές συνθήκες κάθε χώρας μέλους, ανέφερε ακόμη ο IEA.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς η Τεχεράνη έχει θέσει σε ισχύ έναν αποτελεσματικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ, έναν αγωγό για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Ταυτόχρονα, η παραγωγή έχει περιοριστεί σοβαρά σε πολλές βασικές χώρες του Κόλπου που παράγουν πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, του Κουβέιτ και του Κατάρ.

Ορισμένες εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές σε ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη αποδέσμευση στην ιστορία του οργανισμού καθώς το 2022, οι χώρες μέλη του IEA απελευθέρωσαν 182,7 εκατομμύρια βαρέλια σε δύο στάδια, όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο IEA ιδρύθηκε το 1974 για να διασφαλίσει την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και εδρεύει στο Παρίσι. Μεταξύ των μελών του είναι όλες οι χώρες της G7, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, και 21 χώρες της ΕΕ.