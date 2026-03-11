Στο Οχάιο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Thermo Fisher Scientific.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε την Τετάρτη (11/3) στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μια επιχείρηση στην πόλη του Σινσινάτι. Περιέγραψε και πάλι τη σύγκρουση στο Ιράν ως «εκδρομή» και λέει ότι είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον πόλεμο του Ιράν από την αρχή, επανλαμβάνοντας προηγούμενα σχόλια, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη χώρα είναι «μερικές εβδομάδες… εκδρομής». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ όπως τόνισε στη συνέχεια, οι στρατιωτικές και ναυτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν πληγεί από τις αμερικανικές επιδρομές.

«Αποβάλαμε δύο φορές την ηγεσία τους και τώρα έχουν μια νέα ομάδα που έρχεται. Ας δούμε τι θα τους συμβεί», προσθέτει ο Τραμπ.

Ο πόλεμος με το Ιράν αποδείχθηκε ευκολότερος από ό,τι νομίζαμε

Ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η σύγκρουση στο Ιράν είναι μια «μικρή εκδρομή» ή ένας «πόλεμος» – οι δύο τρόποι με τους οποίους την έχει περιγράψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είναι και τα δύο», απαντά ο Τραμπ. «Είναι μια εκδρομή που θα μας κρατήσει μακριά από έναν πόλεμο, για αυτούς είναι πόλεμος, για εμάς αποδείχθηκε πιο εύκολο από ό,τι νομίζαμε».
Ο Τραμπ είπε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να «επιστρέψουν στην κανονική τους πορεία» σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αποκάλεσε την αύξηση των τιμών του πετρελαίου «θέμα πολέμου».

στη συνέχεια, όταν ένας δημοσιογράφος τον ρωτά αν πρόκειται για πόλεμο ή εκδρομή, ο Τραμπ απαντά «και τα δύο». «Είναι μια εκδρομή που θα μας κρατήσει μακριά από τον πόλεμο… για αυτούς είναι πόλεμος, για εμάς αποδείχθηκε ευκολότερο από ό,τι νομίζαμε».

Μάλιστα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «έχουν χτυπήσει 28 ναρκοθετικά πλοία μέχρι αυτή τη στιγμή», αναφερόμενος σε αναφορές για ιρανικά σκάφη που προσπαθούν να τοποθετήσουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα