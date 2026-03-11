Στο Οχάιο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Thermo Fisher Scientific.
Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε την Τετάρτη (11/3) στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μια επιχείρηση στην πόλη του Σινσινάτι. Περιέγραψε και πάλι τη σύγκρουση στο Ιράν ως «εκδρομή» και λέει ότι είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον πόλεμο του Ιράν από την αρχή, επανλαμβάνοντας προηγούμενα σχόλια, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη χώρα είναι «μερικές εβδομάδες… εκδρομής». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ όπως τόνισε στη συνέχεια, οι στρατιωτικές και ναυτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν πληγεί από τις αμερικανικές επιδρομές.
«Αποβάλαμε δύο φορές την ηγεσία τους και τώρα έχουν μια νέα ομάδα που έρχεται. Ας δούμε τι θα τους συμβεί», προσθέτει ο Τραμπ.
Ο πόλεμος με το Ιράν αποδείχθηκε ευκολότερος από ό,τι νομίζαμε
στη συνέχεια, όταν ένας δημοσιογράφος τον ρωτά αν πρόκειται για πόλεμο ή εκδρομή, ο Τραμπ απαντά «και τα δύο». «Είναι μια εκδρομή που θα μας κρατήσει μακριά από τον πόλεμο… για αυτούς είναι πόλεμος, για εμάς αποδείχθηκε ευκολότερο από ό,τι νομίζαμε».
Μάλιστα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «έχουν χτυπήσει 28 ναρκοθετικά πλοία μέχρι αυτή τη στιγμή», αναφερόμενος σε αναφορές για ιρανικά σκάφη που προσπαθούν να τοποθετήσουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.
