Στο Οχάιο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Thermo Fisher Scientific.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε την Τετάρτη (11/3) στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μια επιχείρηση στην πόλη του Σινσινάτι. Περιέγραψε και πάλι τη σύγκρουση στο Ιράν ως «εκδρομή» και λέει ότι είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον πόλεμο του Ιράν από την αρχή, επανλαμβάνοντας προηγούμενα σχόλια, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη χώρα είναι «μερικές εβδομάδες… εκδρομής». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ όπως τόνισε στη συνέχεια, οι στρατιωτικές και ναυτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν πληγεί από τις αμερικανικές επιδρομές.

«Αποβάλαμε δύο φορές την ηγεσία τους και τώρα έχουν μια νέα ομάδα που έρχεται. Ας δούμε τι θα τους συμβεί», προσθέτει ο Τραμπ.