Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και οι ρυθμιστικές αρχές ιδιωτικότητας κάλεσαν σήμερα τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία των παιδιών, επισημαίνοντας ότι οι ίδιες οι εταιρείες αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους κανονισμούς για το κατώτερο όριο ηλικίας.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας εξετάζει το ενδεχόμενο αυστηρότερων περιορισμών στην πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Μελετάται ακόμη και η απαγόρευση χρήσης τέτοιων πλατφορμών από άτομα κάτω των 16 ετών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας.

Το Γραφείο Επικοινωνιών (Ofcom) και το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) εξέφρασαν ανησυχία για τις αλγοριθμικές ροές περιεχομένου που, όπως σημειώνουν, εκθέτουν τα παιδιά σε επιβλαβές ή εθιστικό υλικό.

«Αυτές οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι γνωστές, αλλά δεν καταφέρνουν να θέσουν την ασφάλεια των παιδιών στο επίκεντρο των προϊόντων τους», δήλωσε η Μέλανι Ντόους, διευθύνουσα σύμβουλος της Ofcom. «Αυτό πρέπει τώρα να αλλάξει γρήγορα, αλλιώς η Ofcom θα δράσει», προειδοποίησε.

Αυστηρότεροι έλεγχοι και νέα τεχνολογία

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Βρετανικού Νόμου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η Ofcom ζήτησε από το Facebook και το Instagram – που ανήκουν στη Meta – καθώς και από το Roblox, το Snapchat, το TikTok της ByteDance και το YouTube της Alphabet, να παρουσιάσουν έως τις 30 Απριλίου τα σχέδιά τους για αυστηρότερους ελέγχους ηλικίας.

Οι εταιρείες καλούνται επίσης να περιορίσουν την επαφή αγνώστων με παιδιά, να ενισχύσουν την ασφάλεια των ροών δεδομένων και να σταματήσουν τη δοκιμή νέων προϊόντων σε ανήλικους.

Το ICO απέστειλε ξεχωριστή ανοιχτή επιστολή στις ίδιες πλατφόρμες, ζητώντας την υιοθέτηση «σύγχρονων, βιώσιμων» εργαλείων διασφάλισης ηλικίας, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση παιδιών κάτω των 13 ετών σε υπηρεσίες που δεν απευθύνονται σε αυτά.

«Υπάρχει πλέον η σύγχρονη τεχνολογία στα χέρια σας, επομένως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», δήλωσε ο Πολ Άρνολντ, διευθύνων σύμβουλος του ICO.

Αντιδράσεις των εταιρειών

Εκπρόσωπος της Meta ανέφερε ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση και εκτίμηση ηλικίας, ενώ οι έφηβοι τοποθετούνται αυτόματα σε λογαριασμούς με ενσωματωμένες προστασίες. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επαλήθευση ηλικίας θα πρέπει να γίνεται «κεντρικά σε επίπεδο καταστήματος εφαρμογών», ώστε οι οικογένειες να μην χρειάζεται να παρέχουν προσωπικά δεδομένα πολλές φορές.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του YouTube δήλωσε ότι η πλατφόρμα προσφέρει εμπειρίες προσαρμοσμένες στην ηλικία των χρηστών και «εξεπλάγη που είδε την Ofcom να απομακρύνεται από μια προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο». Παράλληλα, προέτρεψε τη ρυθμιστική αρχή να επικεντρωθεί σε «υπηρεσίες υψηλού κινδύνου» που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία.

Τα Roblox, Snapchat και TikTok δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Κυρώσεις και πρόστιμα

Η Ofcom έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόστιμα έως και 10% των παγκόσμιων εσόδων μιας εταιρείας, ενώ το ICO μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών.

Τον περασμένο μήνα, η εποπτική αρχή απορρήτου επέβαλε πρόστιμο σχεδόν 14,5 εκατομμυρίων λιρών στο Reddit για παράνομη επεξεργασία δεδομένων παιδιών και για την απουσία ουσιαστικών ελέγχων ηλικίας.