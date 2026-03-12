Το Ιράν δεν έχει ποντίσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας τις κατηγορίες της Ουάσινγκτον.

«Καθόλου. Αυτό δεν αληθεύει», τόνισε ο Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις εναντίον «28 ιρανικών σκαφών ναρκοθέτησης».

Αν και το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό περιορίσει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού, ο Ιρανός υφυπουργός υπογράμμισε ότι ορισμένες «χώρες» έχουν ζητήσει πρόσβαση και «έχουμε συνεργαστεί μαζί τους».