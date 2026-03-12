Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι από χθες πραγματοποιεί βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των Μπασίτζ, της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση στοχεύει στην αποδυνάμωση του ελέγχου που ασκεί η θρησκευτική ηγεσία του Ιράν.

Όπως ανέφερε ο στρατός, «παρατήρησε πρόσφατα ότι στρατιώτες της μονάδας των Μπασίτζ έστησαν οδοφράγματα σε πολλές περιοχές της Τεχεράνης», γεγονός που θεωρήθηκε ένδειξη αυξημένης κινητικότητας της πολιτοφυλακής στην ιρανική πρωτεύουσα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση τις πληροφορίες των IDF, στόχευσε τα οδοφράγματα και τους πράκτορες των Μπασίτζ», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η δύναμη των Μπασίτζ βρισκόταν στην εμπροσθοφυλακή του καθεστώτος, επιχειρώντας να καταστείλει τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών. Κατά τις ίδιες πηγές, η πολιτοφυλακή έκανε χρήση βίας, προχώρησε σε μαζικές συλλήψεις και επιτέθηκε εναντίον αμάχων διαδηλωτών.